Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım

Türkiye'nin, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 10'ar ventilatör, oksijen regülatörü, defibrilatör, nebulizatör, 3 PCR cihazı, 30 bin Kovid-19 RT-q PCR tanı tespit kiti, 25 bin N95 maske ile 50 bin cerrahi ve normal maskeden oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağına yüklendi.

Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Afganistan’a indi.

