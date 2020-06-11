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11 Haziran 2020 Perşembe 15:20 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım

Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım

Son Dakika Haberleri.. Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Afganistan'a indi.

Türkiye'nin, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 10'ar ventilatör, oksijen regülatörü, defibrilatör, nebulizatör, 3 PCR cihazı, 30 bin Kovid-19 RT-q PCR tanı tespit kiti, 25 bin N95 maske ile 50 bin cerrahi ve normal maskeden oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağına yüklendi.

Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak Afganistan’a indi.

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