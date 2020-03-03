Türkiye'den AB'ye rest!

Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları:

Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, '(Bahar Kalkanı) Harekatın hedefi İdlib'de derhal ve sürdürülebilir ateşkesin tesisidir.' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

PKK'nın uzantılarının terör listesine eklenmesini önemsiyoruz

(Bahar Kalkanı Harekatı) Harekatın hedefi İdlib'de derhal ve sürdürülebilir ateşkesin tesisidir.

Yeni bir göç dalgasını kaldıramayacağımız defalarca söyledik. Kimseyi zorla Türkiye'de tutamayız.

(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir.

Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde askıya alınıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin uluslararası sorumluluklardan kaçmasının mümkün olmadığını hatırlatmak isterim.

Hava savunma sistemine ihtiyacımız var. NATO ülkeleri bataryaları 2015'ten bu yana tek tek çekti. Bu bataryaların yeniden bölgeye gelmesi gerekiyor.

Raab'ın açıklamalarından satır başları:

NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz.

İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır. Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur.

NATO olarak Avrupalı dostlarımızla birlikte hareket etmemiz gerekiyor.