Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9218
  • 6,5857
  • 281.34
  • 111457
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Kınıyoruz

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Kınıyoruz

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte ''Tahsisatlar Yasa Tasarıları''nın ABD Kongresi'nde kabulünün, kongre üyelerinin ikili ilişkileri tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu belirterek kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi'nde kabul edilen ''Tahsisatlar Yasa Tasarıları'' hakkında yöneltilen soru üzerine açıklamada bulundu.

Aksoy, 2020 yılında ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nca kabulünün, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkileri tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu belirterek, şunları belirtti.

ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz. ABD'li kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının 'müttefiklik' kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir. F-35 uçaklarının ülkemize transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adası’ndaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz’deki işbirliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevreler, girişimlerinin her şeyden önce ABD’nin kendi menfaatlerine zarar verdiğini ve bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğini zamanla idrak edeceklerdir."

 

 


Dede olan Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi MasterChef'te!
'Keşke çocuğum olsaydı'
Ezhel asker oldu
Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer aileye girdi
<p>Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve

Kılıçdaroğlu´nun Katıldığı Açılış Öncesi Pankart Açmak İsteyen Kadına Müdahale

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri dudak uçuklattı

Hayvanların gazabına uğrayan insanlar