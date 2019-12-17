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  3. Türkiye'den ABD Kongresi'ne sert tepki! 'Asla vazgeçmeyeceğiz'

Türkiye'den ABD Kongresi'ne sert tepki! 'Asla vazgeçmeyeceğiz'

Türkiye'den ABD Kongresi'ne sert tepki! 'Asla vazgeçmeyeceğiz'

Dışişleri Bakanlığı, "Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan kongre üyeeleri, abd ile ilişkilerimizin iyileşmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir.

Türkiye'nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır.

Kıbrıs Adası'na uygulanan ABD silah ambargosunun GKRY'ye yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada'daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız.

Kaynak: TRT Haber


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