Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye'deki yabancılara gelenek ve yaşam rehberi

Türkiye'deki yabancılara gelenek ve yaşam rehberi

Türkiye'deki yabancılara gelenek ve yaşam rehberi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, Suriyeliler dahil Türkiye’de yaşayan yabancılar için rehber hazırlanıyor. Türk halkının örf ve gelenekleri bu rehberde yabancılara tanıtılacak. 

OSMAN NURİ CERİT

Farklı kültürlerde yetişerek Türkiye’de yaşamaya başlayan yabancıların, Türkiye’deki kültür ve günlük yaşama uyum sağlamaları açısından rehber olacak bir çalışma başlatıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma tamamlandıktan sonra Türkiye’de bulunan yabancılara dağıtılacak. Hazırlıkları devam eden rehber içerisinde özellikle Türkiye’de gündelik yaşamda dikkat edilecek başlıklar yer alacak. 

KURALLAR ANLATILACAK

Türkiye’deki yazılı ve yazılı olmayan kurallar bu çalışma içerisinde yabancılara anlatılacak. Rehberde Türkiye’deki kültürle yaşam ve toplumsal yaşam kuraları anlatılacak. Türk halkının örf ve geleneklerine de bu rehberde yer verilecek. Bu şekilde yabancıların kendi kültürlerinde çok sıradan olan bir davranışın Türkiye’de hoş karşılanmayabileceği vurgulanacak. 

HEDEF, UYUM SAĞLANMASI 

Ayrıca yabancıların kendi durumlarına ilişkin bilgilerde verilecek, kayıt işlemlerini nasıl yaptıracakları ve yasal statüleri anlatılacak. Yabancılara seyahat, barınma eğitim ve sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağı da rehberde özetlenecek. Yabancıların bir sıkıntı yaşamaları durumunda hangi kurumlarına nasıl başvuracakları da burada anlatılacak. Farklı dillerde hazırlanacak olan rehber aynı zamanda dijital ortamda da paylaşılacak. Rehberin yayımlanması ile birlikte yabancıların Türkiye’de daha uyumlu yaşamaları hedefleniyor. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sahnede şaşırtan an... Konser ortasında bir anda sustu!
Güzel şarkıcı Merve Özbey kendini ödüllendirdi
14 yıl sonra aşk yeniden!
91 videonun gelirini istiyorum
Takipçisinin mesajına böyle yanıt verdi: Kudurabilirler
<p>Osmaniye´nin Toprakkale İlçesinde, cami içerisine giren peçeli baykuş, görevliler tarafından yaka

Cami içinde peçeli baykuş yakalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Romanya Donanması'na ait 81 yaşındaki askeri gemisi İstanbul'da