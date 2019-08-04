Türkiye'deki yabancılara gelenek ve yaşam rehberi

OSMAN NURİ CERİT

Farklı kültürlerde yetişerek Türkiye’de yaşamaya başlayan yabancıların, Türkiye’deki kültür ve günlük yaşama uyum sağlamaları açısından rehber olacak bir çalışma başlatıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma tamamlandıktan sonra Türkiye’de bulunan yabancılara dağıtılacak. Hazırlıkları devam eden rehber içerisinde özellikle Türkiye’de gündelik yaşamda dikkat edilecek başlıklar yer alacak.

KURALLAR ANLATILACAK

Türkiye’deki yazılı ve yazılı olmayan kurallar bu çalışma içerisinde yabancılara anlatılacak. Rehberde Türkiye’deki kültürle yaşam ve toplumsal yaşam kuraları anlatılacak. Türk halkının örf ve geleneklerine de bu rehberde yer verilecek. Bu şekilde yabancıların kendi kültürlerinde çok sıradan olan bir davranışın Türkiye’de hoş karşılanmayabileceği vurgulanacak.

HEDEF, UYUM SAĞLANMASI

Ayrıca yabancıların kendi durumlarına ilişkin bilgilerde verilecek, kayıt işlemlerini nasıl yaptıracakları ve yasal statüleri anlatılacak. Yabancılara seyahat, barınma eğitim ve sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağı da rehberde özetlenecek. Yabancıların bir sıkıntı yaşamaları durumunda hangi kurumlarına nasıl başvuracakları da burada anlatılacak. Farklı dillerde hazırlanacak olan rehber aynı zamanda dijital ortamda da paylaşılacak. Rehberin yayımlanması ile birlikte yabancıların Türkiye’de daha uyumlu yaşamaları hedefleniyor.