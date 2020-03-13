Türkiye'deki vaka sayısı 5'e çıktı... 3 Bakan'dan koronavirüs tedbirleri açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek."

"Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı."



"Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz."



"Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı"



TÜRKİYE'DEKİ VAKA SAYISI 5'E ÇIKTI

"İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı."



Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

"Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir."



Adalet Bakanı Gül, ceza infaz kurumları arasındaki nakillerin 2 hafta süreyle ertelendiğini bildirdi.

