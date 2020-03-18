Türkiye'de yapıldı! Koronavirüs araştırmasında dikkat çeken detaylar

Optimar Araştırma Şirketi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili 5-12 Ocak 2020 tarihlerini kapsayan bir araştırmaya imza attı.

'Türkiye'nin Nabzı' araştırması adı verilen ve 26 ilde 2883 kişi ile yapılan araştırmada, vatandaşlara koronavirüs salgını ile ilgili sorular soruldu.

Söz konusu araştırmada vatandaşların yanıtları şu şekilde:

Koronavirüse ilişkin bilginiz var mı sorusuna vatandaşların yüzde 82.8'inin habeinin olduğu yüzde 17.2'sinin ise haberinin olmadığını belirtmiştir. Türkiye'ye sıçramasından endişe ediyor musunuz sorusuna katılımcıların yüzde 76.8'inin endişelendiği ve 23.2'si endişelenmediğini belirtmiştir. Koronavirüse karşı aldığınız tedbirler var mı kısmında katılımcıların yüzde 94.2'si hayır cevabı, yüzde 5.6'sı evet cevabı vermiştir. Alınan tedbirler nelerdir kısmında ise çoğunluk yüzde 60.6 temizliğe dikkat çekmiştir ve devamında maske yüzde 16.7 öne çıkarılmıştır.+

Koronavirüsün Türkiye'de bulunması sizi endişelendiriyor mu sorusuna katılımcıların yüzde 72.9'u evet cevabı verirken, yüzde 20.9'u hayır ve yüzde 6.2'si ise soruyu cevapsız bırakmıştır.