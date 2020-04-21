Türkiye'de virüs oruca engel olacak mı? İşte vatandaşın yanıtı

Areda Survey, Türkiye’nin Korona virüs döneminde ‘Ramazan’a bakış açısını ölçtü. 2020’nin Ramazan ayına sayılı günler kalırken tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınından dolayı İslam dünyası hiçte alışık olunmayan bir Ramazan ayı geçirecek. Araştırma şirketi Areda Survey, 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 bin 400 kişinin katılımıyla ‘Türkiye’de Ramazan ve Korona virüs Araştırması’ gerçekleştirdi ve Türkiye’nin Korona virüs döneminde ‘Ramazan’a bakış açısını ölçtü.

Araştırma sonucu olarak, Türk halkı, Ramazan Ayında Türkiye’deki Korona virüs durumunun daha da azalacağını düşünüyor. Çoğunluk ise Ramazan’da iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı da düşünmüyor. Ancak halkın yarısı, iftar kültürü dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uymayanların olacağından endişeli. 4 kişiden 1’i ise bağışıklığını korumak için oruç tutmayı tercih edecek.

VİRÜS, RAMAZANDA ORUÇ TUTMAYI ENGELLEYEMEDİ

Bu yıl Ramazan Ayı, Korona virüs dönemine denk gelince vatandaşların kafasında da ikilemler oluştu. “Ramazan ayı ertelenebilir mi?” gibi sorular da gündeme gelirken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamayla böyle bir ertelemenin mümkün olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 90,6’sı erteleme olmamasını doğru bulurken, yüzde 84,5’i bu yıl ramazanda oruç tutacağını belirtti. Ramazan ayının tamamında oruç tutanların oranı ise yüzde 62,5.

4 KİŞİDEN BİRİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUMAK İÇİN ORUÇ TUTMAYACAK

Katılımcıların yüzde 34,0’ı ramazanda oruç tutmama sebebinin “Sağlık sorunları, yaşlılık” olduğunu belirtirken, yüzde 29,5’i “Virüs salgını sebebiyle bağışıklık sistemini güçlü tutmak” için oruç tutmayacağını ifade etti. Yüzde 75,3 Korona virüs sürecinde oruç tutmanın bağışıklık sistemini etkileyeceğinden endişe etmiyor. Oruç tutanların yüzde 87,8’i ise orucu “İslam’ın şartı” olduğu için tuttuğunu belirtti.

RAMAZANIN VAZGEÇİLMESİ PİDE

Araştırmada sorulan “Bu yıl iftarda Ramazan pidesi almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 74,6’sı “Evet” yanıtını verdi. Aynı zamanda katılımcıların yüzde 60,5’i Ramazan denilince akla ilk gelen geleneklerden birisi olan Ramazan davulcusu geleneğinin Ramazan ayı maneviyatını anımsatan güzel bir uygulama olduğunu düşünüyor.

RAMAZANDA CAMİYE GİDEMEYECEK OLMAK VATANDAŞI ÜZDÜ

Ramazan Ayı ile birlikte gelen teravih namazları da bu sene camilerin kapalı olması sebebiyle evden kılınacak. Teravihi evden kılacaklarını belirten katılımcıların oranı yüzde 59,0 olurken, katılımcılara sorulan “Genel olarak düşündüğünüzde bu yıl Ramazan ayında sizi en çok üzecek olan şey aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna yüzde 52,9 “Ramazanda camiye gidememek”, yüzde 38,3 “Ramazan iftar daveti yapamamak ve davetlere katılamamak” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 86,3’ü Ramazan’da iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı düşünmüyor.

RAMAZAN AYI TÜRKİYE'DEKİ KORONAVİRÜS SEYRİNİ ETKİLER Mİ?

Katılımcıların yüzde 67,5’i Ramazan Ayında Türkiye’deki korona virüs durumunun daha da azalacağını ifade etti fakat bu süreçte Türk halkının Ramazanda sosyal mesafe kuralına yüzde 56,4 oranla uymayacağını belirtti.