Türkiye NATO tarihinde bir ilki gerçekleştirdi!

Türkiye’den İngiltere’ye tıbbi malzeme taşıyan A400M tipi askeri kargo uçağı, NATO’nun Hızlı Hava Hareketliliği (RAM) kodunu ilk kez kullanan yardım uçağı oldu.

NATO üyelerinin Ekim 2019’da üzerinde vardıkları uzlaşmayla yürürlüğe sokulan RAM kapsamında askeri misyon ve operasyonlarda görev alan NATO uçaklarına özel arama sinyali verilmesi ve bu sinyali kullanan uçaklara da Avrupa Hava Trafiği Kontrolü tarafından öncelikli muamele yapılmasının sağlanması öngörülüyor.

BBC’nin Dünya Haberlerinden Jonathan Marcus, "Bu girişimin çıkış noktası askeri bir kriz durumunda daha hızlı harekete geçilmesini sağlamaktı ancak artık Covid ile mücadelede hızlı eyleme geçmek ve bürokrasiyi azaltmak için de kullanıldığı görülüyor." dedi.

Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği