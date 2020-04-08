Türkiye'de koronavirüsle mücadelede yeni dönem... Aplikasyon geliştirildi

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir uygulamaya geçildiğini duyuran Koca "Vakaları, temasta olanları, şüpheli olanları takip etmek ve bu vakaların özellikle izole olmalarını ve evde takibini, dışarı çıkıp, çıkmadığını görmek üzere bir çalışma yapıldı. Bu 3 operatör ve BTK'nin iş birliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girmiş olacak.

"APLİKASYON GELİŞTİRİLDİ"

Bir aplikasyon geliştirildi. Bu hastalarımız bu aplikasyonu indirmek zorundalar. Burada hem takip hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme de geçmiş oluyoruz. Bu aplikasyonu indirdikten sonra hareketliliği gördükten sonra bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan, devamında güvenlik kuvvetlerinin devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki 1-2 gün içinde bununla ilgili açıklamalar İletişim Başkanlığımızla yapılmış olacak. Gerekli bütün açıklamaları yapıyor olacağız. Şunu unutmayalım, insanlık nice büyük tehlikelerin hakkından geldi.

"BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ"

Burada da biz başarıya ulaşacağız. Derdimiz en az hasarla süreci geçirmek. Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar kazanmasını bekliyoruz. O noktada da kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmış olacağız. Herkes kurallara uysun."

"MESAJLA UYARI GÖNDERİLECEK"

Evde izole edilen hastaların dijital yöntemle nasıl takip edileceğinin sorulması üzerine Koca, cep telefonlarına indirilecek aplikasyonla iletişime geçileceği, 3 operatörün devrede olacağı, mesaj gönderen bir sistemin söz konusu olduğunu söyledi.