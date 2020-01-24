Sağlık Bakanı Koca koronavirüsle ilgili açıklama yapıyor

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüs açıklaması:

"Havalimanları başta olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan edilmesi için erken olduğunu söyledi. Biz risk değerlendirme toplantısı yaptık. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık. Uluslararası kurumlarla işbirliği içinde takip ediyoruz. Bir rehber hazırlayarak bugün yayınldık.

Liman ve havalimanlarında sürekli sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen uçuşlar için bulaşıcı hastalık önlemlerini devreye soktuk. Çarşamba gecfesinden itibaren Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla taranmasına başladık. Herhangi bir şüpheli vakaya rastlamadık. Sıradan bir gripte de benzer bulgular olabilir.

Çarşamba gecesi Büyükçekmece'de hastaneye başvuran Çin uyruklu kişi Vuhan'dan geldiği öğrenilince izole edildi. Bu konuda bilgi kirliliği var. Çift olduğu söylendi, domuz gribi olduğu söylendi. Kadın hasta Süreyya Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Kadının Çin'den beraber geldiği yolcuların hiçbirinde bulguya rastlanmadı. Diğer yolcular döndü, bu yolcu ise 36 saat gözlem altında tutuldu. Klinik bulgularında herhangi bir bozulma gözlenmedi. Şüpheli vaka olarak gördüğümüz hasta ülkesine dönme talebi üzerine Çin'e özel ambulans ve sağlık personelimizle gönderdik. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da temasta olduğu kişileri taramadan geçiriyoruz. En ufak bir şüpheye mahal vermek istemiyoruz.

Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı, solunum güçlüğü olabiliyor. İleri durumlarda zaatürre ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. DSÖ bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça düşük olduğunu açıkladı. Dış ortama dayanıklılığı düşük. Eller sıklıkla yıkanmalı. Herhangi bir bulguda vakit kaybedilmeden bir sağlık kurumuna başvurulmasını istiyoruz.

Vakayı genel durumu iyi olan, ateşi son 36 saatte gözlenmeyen genel durumunun bozulmadığı, diğer yolcularda ateş vb durumun olmadığı tablonun hafif seyrettiğini söyleyebilirim. Bugün DSÖ de açıkladı, bildiğimiz gribe göre corona virüsün bulaştırıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz. Çin'den gelen bütün yolculara DSÖ önermemesine rağmen termal kamera ile tarama yapıyoruz. Bulaştırıcılık ateşten sonra söz konusu. Bu hastayı 36 saat klinik olarak gözlemledik. 36 saatte bir ilerleme olmadığı ateşin devam etmediğini görünce hastanın talebi üzerine Çin'e gönderdik. Tetkiki daha bitmedi. Önümüzdeki günlerde netleşmiş olur. Bizdeki numune sayılarına göre önümüzdeki 3-4 gün içinde netlemiş olur.Biz burada temelde pozitif gibi görerek temasta olan herkesle ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Hastanede temasta bulunan 15-20 kişi gözlem altında tutuluyor."