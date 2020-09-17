17 Eylül 2020 Perşembe 12:56 | Son Güncelleme:
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı denendi
Son Dakika Haberleri.. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye'de başlayan aşı denemeleri hakkında açıklamalarda bulunuyor.
Aşı denemeleri hakkında konuşan Prof. Dr. Serhat Ünal'ın açıklamalarından satır başları:
İlk çalışmalar Hacettepe'de başladı. Aşı çalışmaları gönüllü bazında yürütülüyor. Bu hastalığa karşı, bizimde aşı geliştirmelerine destek olmalıyız, insanlığa hizmet etmeliyiz.
Aşı denemeleri 25 merkezde yaygınlaşacak.