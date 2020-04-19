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  3. Türkiye'de ilk kez ele geçirildi... Evdeki serada GDO'lu esrar

Türkiye'de ilk kez ele geçirildi... Evdeki serada GDO'lu esrar

Türkiye'de ilk kez ele geçirildi... Evdeki serada GDO'lu esrar

İstanbul Narkotik Suçlarıyla Mücadele ekipleri, bir grubun uyuşturucu serası ve laboratuvarı kurduğunu saptadı.

Devrim TOSUNOĞLU

Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe’deki adreslere düzenlenen baskında sera haline getirilen bir evde 128 kök hint keneviri ele geçirdi. Normalinden daha kısa ama daha gür olan kenevirlerin genetiklerinin değiştirilmiş olduğu ve yurtdışından getirildikleri belirlendi. Bu tür kenevirin Türkiye’de ilk kez yakalandığı bildirildi. 


Belediyenin komik dezenfekte videosu yüzleri güldürüyor

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