Türkiye'de ilk kez ele geçirildi... Evdeki serada GDO'lu esrar

Devrim TOSUNOĞLU



Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe’deki adreslere düzenlenen baskında sera haline getirilen bir evde 128 kök hint keneviri ele geçirdi. Normalinden daha kısa ama daha gür olan kenevirlerin genetiklerinin değiştirilmiş olduğu ve yurtdışından getirildikleri belirlendi. Bu tür kenevirin Türkiye’de ilk kez yakalandığı bildirildi.