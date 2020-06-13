Türkiye'de eylem yapacaktı! Bakan Soylu teröristin fotoğrafını paylaştı

Bakan Soylu, Twitter hesabından, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Ayn-el Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist, Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı." mesajını paylaşarak görevli polislere dikkatli ve takipli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.