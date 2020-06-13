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  3. Türkiye'de eylem yapacaktı! Bakan Soylu teröristin fotoğrafını paylaştı
13 Haziran 2020 Cumartesi 10:40 | Son Güncelleme:

Türkiye'de eylem yapacaktı! Bakan Soylu teröristin fotoğrafını paylaştı

Türkiye'de eylem yapacaktı! Bakan Soylu teröristin fotoğrafını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PYD/YPG'li bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye 10 kilogram patlayıcıyla geçerken yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, "Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani'den (Ayn-el Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist, Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı." mesajını paylaşarak görevli polislere dikkatli ve takipli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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