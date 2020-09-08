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  3. Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahında yapılması planlanan toplantı ertelendi
08 Eylül 2020 Salı 16:04 | Son Güncelleme:

Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahında yapılması planlanan toplantı ertelendi

Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahında yapılması planlanan toplantı ertelendi
AA

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bugün NATO Karargahında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılması planlanan toplantının 10 Eylül Perşembe gününe ertelendiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantının 10 Eylül Perşembe günü yapılacağını bildirdi. 

AA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması planlandı.

NATO Karargahı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin görüşüleceği toplantı, NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül'e ertelendi.

Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahında yapılması planlanan toplantı ertelendi
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