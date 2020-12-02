- Türkiye, yıllar geçse de teröristleri cezasız bırakmıyor

Terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. "Kırmızı" kategoride aranan teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken PKK'nın gerçekleştirdiği kanlı eylemlerin faillerinin aradan yıllar geçse bile tespit edilip takip edilerek yakalanması MİT'in son yıllarda terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve beşeri kapasite artışına bağlanıyor.



AA'da yer alan habere göre gece, gündüz demeden şehir merkezleri ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca kırsalda kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya kasım ayında da ağır darbe vurdu.

1-30 Kasım tarihlerinde yurt içi ve dışındaki operasyonlarda 140 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 37'si tutuklandı, çok sayıda şüphelinin ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kasımda terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 1 güvenlik görevlisi ile 3 işçi şehit oldu.

- İkna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 216'ya yükseldi

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve sığınak ile barınaklarının imha edilmesi amacıyla kasımda yurt genelinde güvenlik güçlerince yapılan geniş çaplı operasyonlarda çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ile yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan operasyonlarda, teröristlerce kullanılan çok sayıda mağara, sığınak ve barınak imha edildi. Böylece örgüte eleman kaybının yanı sıra kış üstlenmesi yapmaya çalıştığı kasım ayında lojistik açıdan da darbe vuruldu.

Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçışların arttığı bu yıl, 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 29 Kasım itibarıyla 216'ya yükseldi.

- Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Kasım ayında yurt genelinde yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'nın birçok sözde sorumlusu da etkisiz hale getirildi.

MİT Başkanlığı, Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yönelik 26 Ağustos 2016'da gerçekleştirilen ve 13 polis memurunun şehit düştüğü terör saldırısının planlayıcısı "Demhat Sperti" kod adlı PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı 9 Kasım'da yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

"Çukur-barikat" olayları esnasında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını da organize ettiği anlaşılan terörist Taşkın'ın ayrıca 15 Ağustos 2016'da Silopi'de Gümrük Müdürlüğüne ait servis aracına ve 11 Nisan 2017'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki emniyet binasına yönelik bombalı saldırılarda kullanılan patlayıcıları da Türkiye'ye soktuğu belirtildi.

- "Kırmızı" kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç, 12 Kasım'da etkisiz hale getirildi.

Örgütün yurt içindeki en önemli elebaşılarından terörist Sürgeç'in, 26 Temmuz 2007'de Giresun'un Alucra-Andırlı Mahallesi bölgesinde bir uzman çavuşun ve 2008'de Erzincan'da 3 askerin şehit edildiği saldırı ile 2019 yılı haziran ayında Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Aşağıtorunoba'da bir askerin şehit düştüğü ve bir askerin yaralandığı saldırıya katıldığı belirlendi. Terörist Sürgeç'in bunların yanı sıra birçok eylemin planlayıcı olduğu ve saldırı talimatlarını bizzat verdiği tespit edildi.

MİT'in, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda "gri" kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu Azad Heşet kod adlı İrfan Akcan, 17 Kasım'da etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya 2010'da katılan Akcan'ın, 2015'te Silopi'de "çukur-barikat" olaylarında jandarma, polis ve TSK personelinin şehit edildiği saldırılara katıldığı bildirildi.

"Gri" kategoride yer alan ve terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden "Dıhlaz" kod adlı Hizret Çalkın ile yanındaki teröristler de 24 Kasım'da Irak'ın kuzeyinde katıldıkları toplantı sırasında nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliği, "kırmızı" bültenle aranan terör örgütü PKK'lı terörist M.Ş'nin 27 Kasım'da Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

- Türkiye, yıllar geçse de teröristleri cezasız bırakmıyor

Güvenlik uzmanları, PKK'nın gerçekleştirdiği kanlı eylemlerin faillerinin aradan yıllar geçse bile tespit edilip takip edilerek etkisiz hale getirilmesini ya da yakalanmasını, MİT'in son yıllarda terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve beşeri kapasite artışına bağlıyor.

Son dönemde birçok üst düzey PKK mensubunun etkisiz hale getirilmesinin istihbari anlamda zor süreçler olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Türkiye'nin terörle, kaynağında mücadele konsepti bağlamında bunu başarıyla uyguladığına ve bu durumun da PKK'lılar üzerinde büyük bir baskı yarattığına işaret ediyor.