Türkiye ve İran'dan kritik zirve! Başkan Erdoğan: Koronavirüs sürecinden güçlenerek çıkacağız

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani koronavirüs nedeniyle toplantıyı videokonferans yöntemi ile yaptı. Türkiye ve İran arasındaki kritik toplantının iki ülkenin ilişkileri açısından çok önemli olduğu vurgusu yapıldı.

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'na Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinden katılan Başkan Erdoğan, yaptığı açılış konuşmasında koronavirüste artan vaka sayısına değinerek "Salgını kontrol altında tutmaya devam ediyoruz. Bir taraftan sağlık sistemimizi güçlendirirken bir taraftan da ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz." dedi.

Toplantının ve yapacakları istişarelerin iki ülke için hayırlara vesile olmasını niyaz eden Erdoğan, yüksek düzeyli iş birliği mekanizmasının Türkiye-İran dostluğunun nişanelerinden biri olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar konsey kapsamında pek çok önemli karara imza attıklarını söyleyen Erdoğan, 5. toplantıyı 2018'de Ankara'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Başkan Erdoğan, "Maalesef salgın nedeniyle bu toplantımızı video konferans marifetiyle yapmak durumunda kaldık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermiş olmamız dahi önemli bir mesajdır. Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber iş birliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

"SALGININ ÜSTESİNDEN HEP BİRLİKTE GELECEĞİMİZE İNANIYORUM"



Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden İran vatandaşlarına Allah'tan rahmet, tedavisi devam edenlere acil şifa dileyen Erdoğan, "Salgının ilk dönemlerinde gönderdiğimiz tıbbi teçhizat ve yardım malzemeleri ile İran halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Dayanışma içerisinde hareket ederek bu salgının üstesinden tüm insanlık olarak hep birlikte geleceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kararların uygulanması konusunda bakanlara önemli görevler düştüğüne işaret eden Erdoğan, "Salgın musibetini atlattıktan sonra en kısa sürede sizlerle bir araya gelmeyi arzuladığımı tekrar ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.