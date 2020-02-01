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  3. Türkiye vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Türkiye vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Türkiye vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı

Çin'de patlak veren yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ülkede bulunan Türkiye vatandaşlarını tahliye etmek amacıyla gönderilen uçak Çin'e ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Uçaktaki personel kontrolünde tahliye işlemi başlayacak açıklamasında bulundu. Büyükelçi Önen ise "Tahliyenin birkaç saatte tamamlanması bekleniyor" dedi.

Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentine vardı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını tahliye etmek üzere Ankara'dan yola çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Uçakta bulunan Sağlık Bakanlığı personelinin kontrolünde tahliye işlemi başlayacak." ifadeleri kullanıldı.


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