Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,713
  • 6,4067
  • 258.588
  • 98598.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor

Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor

Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor

Yıl sonuna kadar kullanıma sunulması beklenen Türkiye Kart ile birlikte vatandaşlar metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yıl sonuna kadar yedi şehirde pilot uygulamasına başlanacak Türkiye Kart ile tüm şehirlerde tek kart uygulamasına geçileceğini bildirdi. Proje için, PTT’yi görevlendirdiklerini ifade eden Turhan “Bu kapsamda PTT gerekli çalışmaları sürdürüyor.  Projenin 2019 yılı sonuna kadar Konya başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Düzce illerinde uygulamaya alınmasını planlamış bulunuyoruz ve bu doğrultuda da hızla ilerliyoruz. Türkiye Kart, vatandaşların ulaşım hizmetlerine tam entegrasyonunu gerçekleştiren daha uygun şartlarda tek kart üzerinden bütün hizmetlerin satın almasını sağlayan önemli bir proje. Vatandaşımız, tüm Türkiye’deki kara, hava ve deniz yolu ulaşım araçlarını Türkiye Kart ile kullanabilecek ve bu tek kart sayesinde vatandaşımızın hayatı kolaylaşacak” dedi.

Uygulama hayata geçirildiğinde metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilmesi bekleniyor. Böylece şehir değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. Talep eden belediyeler, karta kendi şehirlerine özel şehircilik uygulamaları yükleyebilecek.

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
Megastar Tarkan'ın ses korkusu! Ameliyat sonrası kabus dolu günler
Demet Özdemir ile Can Yaman evden mi çıkartıldı?
Dolunay gecesi kaçış
Nusret evleniyor mu?
<p>Tunceli´nin Ovacık ilçesinde Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), hayvan otlatırk

Teröristlerin Katlettiği Ayaz ve Nupelda´nın Son Görüntüsü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İkinci el otomobilde etiket kumpası can yakıyor

Yeşilçam yıldızları gençleşirse