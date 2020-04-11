Türkiye sizinle gurur duyuyor! Emniyet Teşkilatı 175 yaşında

Törenlerde maske takılarak sosyal mesafe kuralına uyuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Edirnekapı Şehitliği’ni ziyaret etti.

‘MÜCADELE ETMELİYİZ’



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ziyarette polis şehitliklerine karanfiller bıraktı. Vali Yerlikaya, “Ülkemizin huzur ve güvenliği için bütün gayretleri ile çalışan çok güzide bir teşkilat. Ayrıca teşkilat olarak ve vatandaşlarımız ile birlikte bu zamanda koronavirüs ile mücadele etmeli ve sosyal mesafeyi de koruma konusunda gayret içinde olmalıyız” dedi.