Türkiye şehitlerine koştu

Bundan tam 3 yıl önce takvimler 15 Temmuz 2016’yı gösterdiğinde, Pensilvanya merkezli üniformalı teröristler, tarihimize “ihanet” ve “Milletin Direniş Destanı” olarak geçecek hain kalkışma için harekete geçti. Üniformalı hainlerin bu kalkışması, Türk Milleti’nin kanıyla yazacağı kahramanlık destanının fitilini de ateşledi. Başkan Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara çıkarak bedenlerini tanklara siper eden milyonlar, inançlı bir yüreğin en gelişmiş silahlardan daha güçlü olduğunu, dosta düşmana gösterdi. Türkiye dün 15 Temmuz kahramanlarına koştu. Mezarlıklarda ağıtlar yükseldi, gözlerden yaşlar ‘gurur’la aktı.

Dakika dakika darbe

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı’nda kurulan 15 Temmuz Milletin Zaferi Dijital Gösterim Merkezi’nde, FETÖ’nün 3 yıl önce kalkıştığı darbe girişiminde yaşananlar dijital ortamda sergileniyor. Merkezde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı sokağa çağrısı, halkın mücadelesi, şehitlerin isimleri ve fotoğrafları ile “Yenikapı ruhu” ekranlara yansıtılıyor. Merkez, 21 Temmuz’a kadar ziyarete açık kalacak.

Karanlık gecenin tanıkları

TBMM’deki etkinlikler kapsamında, hain darbe girişiminde tanklar tarafından ezilen ve hasar gören araçlar Meclis bahçesinde sergilendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Azerbaycan Parlamentosu Başkanı Birinci Yardımcısı Ziyafet Asgerov, TBMM Şeref holünde düzenlenen Anma Töreni’ne katıldı. Şentop, darbeciler tarafından uçakla bombalanan alana heyetle birlikte karanfil bıraktı.

Hayalleriyle gitti

Ankara’da, aileler, Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ne akın etti. Şehitliği ziyaret eden aileler, Türk bayrakları asılı kabirlerin başında dua etti. Mezarlara çiçek bırakan aileler, şehitliği karanfillerle süsledi. Şehit Halil Işılar’ın annesi Hülya Işılar, “Bir tek oğlumdu, hayalleri vardı… Bu milletin, bu vatanın hakkı o teröristlere haram olsun” dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği’nde düzenlenen anma programına katıldı.

3. yılda Gölbaşı’nda duygusal anma

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Milletimiz uğradığımız ihaneti ve faillerini unutmadığı gibi siz kahramanlarını da gönlünün en müstesna mevkiinde tutmakta gurur duymaktadır” dedi. Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu alana karanfil bırakan Şentop ve Soylu, Özel Harekat Başkanlığı Müzesi’ne geçti.