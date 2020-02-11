Türkiye sahip çıkıyor, ama TCK öyle demiyor

Gürkan ATA

Konya’da, parkta sevgilisi Ayşe D.’yi döven Özgür Duran’ı engellemek isterken çıkan kavgada kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker’e yüz binlerce kişi sosyal medyadan sahip çıktı. Kadına şiddete karşı kendisini ortaya koyması, eğitim hayatındaki başarılar ve sosyal hayatındaki örnek davranışları nedeniyle 20 yaşındaki Kadir’in tutuksuz yargılanmasını isteyenlerin sayısı hızla çoğalırken, AKŞAM, konuyu hukukçulara sordu.

3 SAAT KEŞİF YAPTIRILDI

Tutuklanan Şeker’e dün keşif yaptırıldı. 3 saat süren tatbikatta Ayşe D. ve tanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Tatbikatta konuşan Ayşe D., Duran’ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü kaydederek, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını söyledi.

Olayın görgü tanığı Meryem Ö. de ifadesinde, “Bağrışlar duydum. Dışarıya baktığımda kamelyada bulunan bir adam, sırt çantalı bir çocuğa hakaret ve küfürler ediyordu. Bunun üzerine genç çocuk olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı ama adam çocuğa tekme, tokat saldırdı’’ dedi. Mustafa Ö. de kadınla kavga eden kişinin çocuğa tekme attığını, tekme atan kişinin yere düştüğünü, kadının ‘ambulans’ diye bağırdığını anlattı.

GÖRGÜ TANIĞI ÇİFT KONUŞTU

Kadir Şeker’e dün cinayet mahalinde keşif yaptırıldı. 3 saat süren tatbikatta ölen eşinin şiddetine maruz kalan Ayşe D. de katıldı.

BABA: BIÇAĞI NEDEN KALBİNE SAPLADI?

Olayda hayatını kaybeden Özgür Duran’ın babası Cengiz Duran da konuştu: Kadir, olay yerine bıçakla gelmiş. Tek darbe neden kalbine? Bacağına, karnına, koluna değil? Hukuk mücadelemizi vereceğiz. Tıp öğrencisinin elinde kalem olmalı, bıçak değil.

HUKUKÇULAR AKŞAM’A KONUŞTU: ‘OLAYIN MEŞRU MÜDAFAA İÇİNDE KALMA İHTİMALİ VAR’

Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa Aladağ: “Olaya baktığınız zaman meşru müdafaa sınırları kalma ihtimali de var. Ancak kalmadığı takdirde haksız tahrikin ağır hükümleri uygulanır.”

Avukat Ali Rıza Dizdar: “Somut olayda şahıs kendisini kurtarmak için bıçağını çıkarmış. Tekme atabilirsin yumruk atabilirsin ama bıçak çekmek olmaz. O yüzden tutuklamanın olması normal. Meşru müdafaada kendinizi savunmanız için başka hiç bir imkanınızın kalmaması gerekiyor.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen: “Türk yargısını sosyal medya yönetmiyor. Herkes her şeyi isteyebilir. Söz konusu genç eline bıçağı almış. Karşı tarafta bıçak silah yokken şahıs bıçak çekmiş. Olay meşru müdafaanın taksirle sınırının aşılmasını oluşturur. Şu an için tutuklama yapılmasında sorun yok.”

Hukukçu Av. Bilgin Ertaç: “Hakim önce tasarlayarak adam öldürmeye bakacak, zaten değil. Meşru müdafaa da olmaz zira sanıkta bıçak var, ölen de yok. Bu durumda, aksi deliller ortaya çıkmadıkça haksız tahrik hükümleri geçerli olabilir.”