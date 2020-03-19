Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı.

Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.

Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi.

BAKAN KOCA DA DESTEKLEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." çağrısı yapmıştı.