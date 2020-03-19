Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı
Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı.
Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.
Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi.
Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı https://t.co/2lQyaJg0Ui pic.twitter.com/tQzq6PJ2Ci— Akşam Gazetesi (@Aksam) March 19, 2020
BAKAN KOCA DA DESTEKLEDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." çağrısı yapmıştı.