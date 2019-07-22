Türkiye Mogadişu'daki saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü araçla gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Mogadişu´da bu sabah bomba yüklü araçla bir oteli hedef alan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
(DHA)