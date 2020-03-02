Türkiye Mehmetçik için tek yürek

Türkiye’nin pek çok yerinde Bahar Kalkanı harekâtında görev alan Mehmetçik için destek gösterileri düzenlendi. Malatya’da Soykan Meydanı’nda çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için basın açıklaması yaptı.

KONVOY YAPILDI



Şanlıurfa’da vatandaşlar askerlere destek için bayraklarla süsledikleri araçlarıyla konvoy yaptı. Gaziantep’te ise merkez Şahinbey Belediyesi, Mehmetçiğe destek için vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı. Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde vatandaşlar, Mehmetçiğe destek için bayraklarla yürüyüş düzenledi. Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde yapılan futbol maçında iki takım Mehmetçik için tek yürek olarak şehitleri andı. Muğla’da vatandaşlar konvoy yaptı. Kayseri’de destek gösterisinin adresi Erciyes Dağı oldu.