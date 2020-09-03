Türkiye Macaristan maçı CANLI İZLE! Türkiye Macaristan A Milli maçı TRT 1 ile canlı seyret

Türkiye Macaristan maçı canlı yayını TRT 1 ekranlarında izleyici karşısında! A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi G Grubu 1. maçında Macaristan ekibini ağırlayacak. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan kırmızı beyazlıların hasreti sona eriyor. TRT 1 ekranlarında saat 21.45'te başlayan müsabakayı futbol severler heyecanla bekliyor. A Millilerin karşılaşmaya çıkacağı ilk 11'ler de belli oldu. İşte Türkiye Macaristan maçı canlı yayını...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Umut, Kaan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

3 Eylül Perşembe akşamı oynanan Türkiye Macaristan maçı saat 21.45’te başlayacak. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanan maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

RESMİ MAÇLARDA TEK YENİLGİ

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında bu akşam Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Sivas'a gitti.

Hazırlıklarının İstanbul bölümünü Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan da yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Çok uzun yıllardır Sivas’a milli maç verilmesini bekleyen Sivaslı futbolseverler korona engeline takıldı. Macaristan’la oynanacak maçın seyircisiz gerçekleşecek olması Sivaslılar’ı bir hayli üzdü. Yiğidolar, “Bunu saymayız, milli takımı yine bekliyoruz” mesajları yolladı.

SIRBİSTAN SEFERİ CUMA

Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Sırbistan’ı konuk edecek. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, Sivas’ta maçın ardından geceyi geçirdikten sonra cuma sabahı Sırbistan’a hareket edecek.