Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6'ncı toplantısı yarın yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında, yarın video konferans yöntemiyle 'Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin' 6'ncı toplantısı gerçekleşecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak toplantıda, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Koronavirüs salgını çerçevesinde gelişen yeni koşullarda iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımların ele alınacağı toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.