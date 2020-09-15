  • $7,4825
  • 8,9024
  • 472.544
  • 1114.19
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Türkiye ile Yunanistan askeri heyetlerinin görüşmesi bugün devam edecek
15 Eylül 2020 Salı 10:01 | Son Güncelleme:

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetlerinin görüşmesi bugün devam edecek

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetlerinin görüşmesi bugün devam edecek

Son Dakika Haberleri.. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan'ın askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usulleri" toplantısının öğleden sonra NATO'da devam etmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor. 

<p class='MsoNormal'>Haber/Kurgu: Ezgi Aşık (ezgi.asik@turkmedya.com.tr)</p>

Atatürk hassasiyeti mi yoksa güç kavgası mı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Oyuncu Selen Fosforoğlu, Kaan Önal ile evlendi!

İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.