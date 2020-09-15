15 Eylül 2020 Salı 10:01 | Son Güncelleme:
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetlerinin görüşmesi bugün devam edecek
Son Dakika Haberleri.. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan'ın askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usulleri" toplantısının öğleden sonra NATO'da devam etmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.
Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.