Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9622
  • 6,6947
  • 243.772
  • 95.054
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye Hindistan'daki bombalı saldırıyı kınadı

Türkiye Hindistan'daki bombalı saldırıyı kınadı

Türkiye Hindistan'daki bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da polislere yönelik bombalı saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Türkiye, Hindistan'da polislere düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde polisleri taşıyan bir otobüse yönelik bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Hindistan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz."

Ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde dün özel harekat polislerini taşıyan minibüsün geçişi sırasında yola döşenen düzeneğin patlatılması sonucu 15 polis ve 1 sivil yaşamını yitirmişti.


(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştı mı?
Metin Şentürk açıkladı: Çocuk kör doğar diye istemedi!
Arkadaş grubunda kendi düşerken yanından sizi de ayırmayanlar var mı? Ya da hiç olmuş muydu?

Her Arkadaş Grubunda Böyle Biri Vardır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü

Instagram beğenileri gizlemeye hazırlanıyor