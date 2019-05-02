Türkiye Hindistan'daki bombalı saldırıyı kınadı

Türkiye, Hindistan'da polislere düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde polisleri taşıyan bir otobüse yönelik bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Hindistan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz."

Ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde dün özel harekat polislerini taşıyan minibüsün geçişi sırasında yola döşenen düzeneğin patlatılması sonucu 15 polis ve 1 sivil yaşamını yitirmişti.



(AA)