Türkiye Güven Huzur Uygulaması ile bin 333 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla dün 81 ilde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldı.

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen uygulamaya, 37 bin 586 emniyet, 25 bin 41 jandarma ve 513 sahil gu¨venlik personeli olmak üzere toplam 63 bin 140 personel katıldı.

Denetimlerde 256 dedekto¨r ko¨pek, 12 bin 257 kara, 44 deniz ve 8 hava aracı kullanıldı.

Üç aşamalı olarak planlanan uygulamanın ilk ayağında alıs¸veris¸ merkezlerinin (AVM) ic¸i ve c¸evreleri ile kafe, kahvehane, park ve bahc¸elerde yayalara yönelik denetimler yapıldı.

Uygulamanın ikinci ve üçüncü kısmında ise risk analizi yapabilen ve suc¸lu profilini tanıyan sec¸ici personelin katılımıyla umuma ac¸ık egˆlence yerleri ve c¸evreleri ile gerekli arama izinleri alınarak av malzemesi ve ısı, ışık, gaz, duman veya ses üreten malzemelerin satıldığı iş yerlerine yo¨nelik kontrollerde bulunuldu.

Uygulama kapsamında 483 bin 544 kişi, 118 bin 112 arac¸ sorgulandı. Denetimler sırasında çeşitli nedenlerle 124 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerce 21 bin 518 umuma ac¸ık is¸ yeri denetlendi. Yapılan kontrollerde, 3'ü adam o¨ldu¨rme, 3'ü yagˆma, 60'ı yaralama, 36'sı hırsızlık, 17'si dolandırıcılık, 6'sı cinsel saldırı, 2'si c¸ocugˆun cinsel istismarı, 17'si uyus¸turucu madde ticareti yapmak, 4'ü kac¸akc¸ılık, 4'ü FETÖ/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak, biri silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak suçundan ve bin 180'i diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 333 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca 4'ü çocuk 28 kayıp kişi bulundu.

Ekiplerce 2 bin 808'i av bayisi olmak üzere çok sayıda iş yeri denetlendi. Evraklarında eksiklik ya da faaliyetlerinde usulsüzlük tespit edilen 64 iş yeri kapatıldı, 63 av bayisine toplam 7 bin 82 lira ceza kesildi.

Araç ve sürücülere toplam 1 milyon 610 bin 373 lira idari ceza ve trafik cezası kesildi, 61 aranan arac¸ bulundu, 610 arac¸ trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda, 51'i ruhsatsız, 81 av tu¨fegˆi, 19 ruhsatsız tabanca, 22 kurusıkı tabanca, 7 yasaklı av tüfeği aksamı, 561 mermi, 260 kesici/delici alet, 23 muşta, 1 kilo 257 gram uyuşturucu madde, 9 uyuşturucu hap, 310 kök uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 278 kilo 84 gram izinsiz piroteknik (ısı, ses, ışık yayan) madde ve 8 bin 632 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Uygulamayla genel asayis¸in ve kamu du¨zeninin devamının sagˆlanması, kamu kurum ve kurulus¸ları civarında, stratejik o¨neme haiz bo¨lgelerde, o¨zellikle vatandas¸ların yogˆun olarak bulundugˆu meydanlar, alıs¸veris¸ merkezi, park, bahc¸e, durak, otogar, tren garı, havaalanı, deniz ulas¸ımı, toplu tas¸ıma arac¸ları gibi yerlerde asayis¸, tero¨r ve narkotik olaylarının o¨nlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, av malzemelerinin usulsu¨z satıs¸ının engellenmesi ve suc¸ delillerinin ele gec¸irilmesi amaçlanıyor.

(AA)