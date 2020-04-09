Türkiye Gençlik STK'ları Platformu: Bu salgın hepimizin ortak derdi

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) yazılı basın açıklamasında bulundu. Koronavirüs (Covid – 19) ile ilgili devletimizin her türlü önlemi aldığını belirten TGSP, açıklamasında Cumhurbaşkanlığı’nın başlatmış olduğu ‘’Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’’ kampanyasına da maddi ve manevi destek verdiğini duyurdu. STK’lar olarak Koronavirüs (Covid – 19) salgını süresince yurt, kurs ve gençlik merkezlerini istenildiği takdirde tahsis edebileceğini de söyledi.



TGSP açıklamasında şunlara yer verdi:

‘’Dünyadaki tüm ülkeler gibi bizde, bir yandan bilgi ve teknoloji çağını yaşıyor bir yandan da maalesef Korona virüsü ile amansız bir mücadele vermeye çalışıyoruz.

Kimimiz uluslararası biyolojik savaş, kimimiz doğanın intikamı, kimimiz de Allah’ın imtihanı gözü ile olaya bakıyoruz. Netice de tüm ülkelerin bu mücadeleyi verirken birbirleri ile irtibat, bilgi paylaşımı, yönlendirme, maddi ve manevi yardım içinde olmalarının ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Biz de TGSP ailesi olarak, vatanımızın her tarafını saran bu hastalık ile mücadelede Sivil Toplum Kuruluşları, devlet ve millet olarak birlikte hareket etmemizin tam da zamanı olduğu kanaatindeyiz.

TGSP ailesi olarak gençlerimiz ve gönüllülerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" kampanyasına maddi ve manevi desteğimiz tamdır.

Allah’ın izni ile bu mücadeleyi hep beraber başaracak, moralimizi her zaman yüksek tutacak, tedbirimizi alacak, sabrımızı gösterecek ve umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz.

Yalnızca siyasi saikler ile hareket eden bir kısım güruhun, devleti ve milleti birbirinin düşmanıymış gibi göstermeye çalışmaları kötü niyetli bir algı operasyonundan başka bir şey değildir, biz millet olarak bu oyunu fark ettik ve kampanyalara verdiğimiz desteklerle gerekli cevabımızı da vermiş olduk.

15 Temmuz akşamı hain darbe girişimine karşı cevap verenlere bakıldığında; kimin devlet, kimin millet olduğunu, hatta kimin hainlerle aynı safta, kimin devleti, vatanı, bayrağı, milleti ve ümmeti için mücadele ettiği açıkça görülmüştür.

Biz bu ülkenin bağrından çıkmış gençlik çalışması yapan STK’lar olarak virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk gün Gençlik ve Spor Bakanlığı‘nı, Sağlık Bakanlığı’nı ve AFAD Başkanlığı’nı arayarak yurtlarımızı, kurslarımızı ve gençlik merkezlerimizi istenildiği takdirde anında tahsis edeceğimizi bildirdik.

Bu mücadelede canı pahasına yer alan: medya mensuplarına, sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine, hizmetlilere, gönüllülere ve sivil toplum kuruluşlarına TGSP Ailesi olarak ziyadesiyle müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Koronavirüs (Covid – 19) salgınından ölen vatandaşlarımıza Allah’ tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve hastalığı devam edenlere acil şifalar diliyoruz.

Rabbim her daim mazlumların duasını almış bu necip milletin yar ve yardımcısı olsun!



