Türkiye evde kalıyor... Yüzde 40 zorunlu, yüzde 60 gönüllü

OSMAN NURİ CERİT



Koronavirüse karşı sosyal izolasyon tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağına 20 yaş altı da dahil edildi. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 65 yaş üstü 7 milyon 550 bin 727 vatandaş yaşıyor. 0 -20 yaş aralığında bulunan gençlerin sayısı ise 25 milyon 543 bin 939. Alınan son kararla birlikte sokağa çıkma yasağından etkilenen vatandaşların sayısı 33 milyon 94 bin 666. Bu sayı Türkiye nüfusunun yüzde 39,8’ine karşılık geliyor.

ARTIK İZİN VERİLMEYECEK

Türkiye’nin yaklaşık yüzde 40’ının evde tutulması için de kararlar sıkı bir şekilde uygulanacak. Daha önce 65 yaş üstünde olduğu gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkıp çıkmadığı kontrol edilecek. Güvenlik güçleri özellikle gençlerin yoğun bulunduğunu park mesire alanları gibi bölgelerde kimlik kontrolü yapacak. Yasağa uymayanlara ceza kesilecek.

YÜZDE 60 İÇİN TEDBİR

Yasak kapsamına girmeyen yüzde 60’lık nüfusun da evlerinde gönüllü olarak kalmaları için önlemler alınıyor. Camilerden yapılan “zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın” uyarıları bu süreçte artırılacak. Büyükşehirlerde semtler arasında geçişlerde de kontroller sıklaştırılacak.

YASAĞI DUYUNCA PİJAMAYLA ÇIKTI



30 büyükşehirle birlikte yasağın uygulandığı Zonguldak’ın girişinde polis denetim yaptı. Sürücülerden Oktay Özkan, yasağın yerinde bir karar olduğunu dile getirdi. İpek Özkan da yasa kararını duyunca hazırlık yapmadan pijamalarıyla yola çıktıklarını söyledi. Polis ve jandarma Zonguldak’ın Alaplı ilçesi girişinde kurduğu kontrol noktasında il dışından gelen yada il dışına çıkmak isteyen çok sayıda aracın geçişine izin vermeyerek geri çevirdi.

TERHİS OLAN GİDEBİLİR



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından “Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur” açıklamasında bulundu. Vali Yerlikaya ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı dışında diğer nedenle vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.



20 YAŞ ALTINA KİMLİK KONTROLÜ



20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, polis ve zabıta ekiplerince evlerine götürülürken, İstanbul’daki bir pazarda da zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan eldivensiz çalışan pazarcılara ve yaşı 20’den küçük olan pazarcılara cezai işlem uygulandı. Üsküdar Meydanı ve sahilinde sivil polisler ve zabıta ekipleri devriye gezerek denetim yaptı. Üsküdar iskelesinde ise maskesi olmayan vatandaşların geçişine izin verilmedi. Ankara ve Antalya Büyükşehir belediyeleri 20 yaş altına verilen öğrenci toplu taşıma kartlarının iptal edildiğini açıkladı.

