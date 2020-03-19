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  3. Türkiye düşmanı Cem Özdemir koronavirüs kaptı

Türkiye düşmanı Cem Özdemir koronavirüs kaptı

Türkiye düşmanı Cem Özdemir koronavirüs kaptı

Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier korona virüs testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya aracılığıyla duyurdu. 69 yaşındaki Barnier çektiği video ile korona virüse yakalandığını duyurarak, “Covid-19 testim pozitif çıktı. Ben iyiyim, moralim çok iyi. Tüm talimatları takip ediyorum. Etkilenen ve enfekte olan herkese mesajım şudur; ‘Birlikte atlatacağız’” dedi.

54 yaşındaki siyasetçi Cem Özdemir de sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, “Ben iyiyim, kimse benim için endişelenmesin. Evde karantinada kalın. Yetkililerin talimatlarına uyun” ifadelerini kullandı.

Almanya’da korona virüs nedeniyle ölü sayısı 31’e yükselirken toplam vaka sayısı ise 13 bin 83 olarak açıklandı.

(AA)


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