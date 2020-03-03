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Türkiye Büyük Millet Meclisi İdlib için toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdlib için toplandı

Meclis, İdlib saldırısı gündemiyle toplandı! Bakan Akar ve Çavuşoğlu Genel Kurul'a hitap edecek

TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.

Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.


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