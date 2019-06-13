13 Haziran 2019 Perşembe 07:18 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 07:18
Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Arbinda şehri yakınlarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Burkina Faso´nun kuzeyindeki Arbinda şehri yakınlarında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Burkina Faso Halkına ve Hükümeti´ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
(DHA)