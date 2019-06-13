Türkiye, Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Burkina Faso´nun kuzeyindeki Arbinda şehri yakınlarında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Burkina Faso Halkına ve Hükümeti´ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(DHA)