'Türkiye, Avrupa'ya göre daha başarılı'

Araştırma şirketi Areda Survey, bu ay ikinci kez ‘Koronavirüs Algı Araştırması’ gerçekleştirdi. 20-21 Mart tarihleri arasında, 3 bin 754 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırmadan bazı veriler:

YARISI YASAKTAN YANA



“Sizce koronavirüs salgını ile mücadele konusunda ek olarak ne gibi toplumsal veya idari tedbirler alınmalıdır” sorusuna katılımcıların yüzde 51,9’u “Sokağa çıkma yasağı uygulanmalıdır”, yüzde 37,7’si “Mevcut tedbirler sıkıca uygulanmaya devam etmelidir”, yüzde 7,6 “Sıkıyönetim uygulaması getirilmelidir” ve yüzde 2,8 “İngiltere gibi, idari olarak zorlayıcı hiçbir tedbir alınmayıp virüse toplumsal bağışıklık kazanılması beklenilmelidir” yanıtını verdi.

AVRUPA’DAN BAŞARILIYIZ



“Avrupa ülkeleri ile Türkiye’nin koronavirüse karşı almış oldukları tedbileri göz önünde bulundurduğunuzda Türkiye’yi alınan önlemler bakımından ne derece başarılı buluyorsunuz” sorusuna da katılımcıların yüzde 62,0’ı “Daha başarılıyız” yanıtını verdi. “Türkiye’de belirlenen vaka ve ölüm sayılarının İtalya kadar kötüleşeceğini düşünüyor musunuz” sorusuna da yüzde 56,5 oranıyla katılımcıların yarısından fazlası “Hayır” yanıtını verdi.

“Size veya yakınlarınıza koronavirüsünün bulaşmasından endişeleniyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 86,1’i “evet” yanıtını verirken Araştırma sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 77,9’u koronavirüsün önlenebileceğini düşünmekte. Ankete katılanların yüzde 56,7’si Türkiye’nin koronavirüsüne karşı gerekli önlemleri aldığını düşünmekte.

ULUSAL MÜCADELEYE TAM PUAN



Araştırma bulgularına göre katılımcıların yüzde 74,3’ü Sağlık Bakanlığı’nın, koronavirüs salgını ile ilgili süreç yönetimini başarılı buldu. “MEB‘ in ilk ve ortaöğretimde YÖK ‘ün de üniversitelerde hayata geçireceği online eğitim konusunda katılımcıların yüzde 56,0’ı başarılı olunacağını düşünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açıkladığı plan kapsamında en düşük emekli maaşının 1500 TL’ye yükseltilmesinin ardından vatandaşların yüzde 81,1’i kararı olumlu buldu.

14 GÜNE UYAN YÜZDE 35,3



“Türkiye’de koronavirüs vakası yaşandıktan sonra ne gibi önlemler aldınız” sorusuna “Sağlık Bakanlığı’nın ilan ettiği 14 gün kuralını uygulamaya başladım” yanıtını verenler yüzde 35,3 oranındayken, kolonya kullanmaya başlayanların oranı yüzde 23,1, el dezenfektanı kullananlar yüzde 19,4, eldiven ve maske kullanmaya başlayanlar ise yüzde 13,5 oranında. Vatandaşların yüzde 6,7’si ise önlem için gıda stoku yaptıklarını ifade etmekteler.