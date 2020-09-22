22 Eylül 2020 Salı 11:40 | Son Güncelleme:
Türkiye- Yunanistan toplantısı NATO Karargahında başladı
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı toplantılardan 5'incisi NATO Karargahı'nda başladı.
Türk ve Yunan askeri yetkililer "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı toplantı için bugün 5'inci kez Brüksel'deki NATO Karargahı’nda bir araya geldi.
TRT Haber'de yer alan habere göre Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de olası çatışma riskini bertaraf etmeye yönelik NATO görüşmeleri sürüyor. Yetkililer saat 13.00'te Brüksel'deki NATO Karargahında bir araya geldi.
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Genel Sekreter Stoltenberg, iki NATO üyesinin kazara sıcak çatışmaya girmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini söylemiş, askeri yetkililer arasındaki teknik görüşmelerin Almanya arabulucuğundaki siyasi müzakerelere de katkı sağlamasını umduğunu açıklamıştı.