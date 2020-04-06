Türkçe'de yalın zamanlı bir fiille ek fiilin iki zamanının birlikte kullanılmasına ne ad verilir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



TÜRKÇE'DE YALIN ZAMANLI BİR FİİLLE EK FİİLİN İKİ ZAMANININ BİRLİKTE KULLANILMASINA NE AD VERİLİR?



A: Okkalı Birleşik Zaman



B: Katmerli Birleşik Zaman

C: Şerbetli Birleşik Zaman

D: Kaymaklı Birleşik Zaman

Doğru cevap: B Katmerli Birleşik Zaman