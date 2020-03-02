Türkçede hangi ülkenin kendi adıyla başkentinin adı aynı değildir?
"Türkçede hangi ülkenin kendi adıyla başkentinin adı aynı değildir?" sorusu izleyiciler tarafından aratılıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Pazartesi ve Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 2 Mart Pazartesi günü çıkan soru…
"Türkçede hangi ülkenin kendi adıyla başkentinin adı aynı değildir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
Türkçede hangi ülkenin kendi adıyla başkentinin adı aynı değildir?
A: San Marina
B: Lüksemburg
C: Singapur
D: Malta
Doğru cevap: D Malta