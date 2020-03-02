"Türkçede hangi ülkenin kendi adıyla başkentinin adı aynı değildir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



Türkçede hangi ülkenin kendi adıyla başkentinin adı aynı değildir?



A: San Marina



B: Lüksemburg

C: Singapur

D: Malta

Doğru cevap: D Malta