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'Türkçe, 10 ülkede müfredata girecek'

'Türkçe, 10 ülkede müfredata girecek'

YEE Başkanı, Türkçe’nin dünya dili olması için hazırlanan projeyi anlattı: “Bu yıl Bosna-Hersek, Polonya, Gürcistan ve Japonya gibi 10 ülkede Türkçe müfredata dahil edilecek.”

Yelda GÖKDAĞ

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve AKŞAM Gazetesi’ni ziyaret etti. Ateş, Türkçeyi yurtdışında uluslararası standartlarda ve bilimsel yöntemler ışığında bir dünya dili olarak yaygınlaştırmak istediklerini, bunun için de birçok proje hazırladıklarını söyledi. 2020 hedefleri çerçevesinde; aralarında Bosna-Hersek, Polonya, Gürcistan ve Japonya’nın da bulunduğu 10 ülkede Türkçenin ders müfredatlarına dahil edilerek 12 bin öğrenciye ulaşacaklarını belirtti. 

AB’DEN 3 MİLYON EURO

Avrupa Birliği’nin Yunus Emre Enstitüsü’ne 3 milyon euro hibe verdiğini belirten Prof. Ateş, Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Programı ile farklı coğrafyalardan farklı kurumları bir araya getireceklerini söyledi. Ateş, “Avrupa kültür haritasında Türkiye’nin de yerini almasına destek sağlanıyor” dedi.

1 MİLYON KİŞİYE UZAKTAN EĞİTİM

YEE Başkanı Ateş, uzaktan eğitim konusundaki çalışma hakkında da bilgi verdi. Bu sayede 1 milyon kullanıcıya erişim sağlanacağını ve Türkçe eğitim verileceğini belirtti. Prof. Ateş, ‘Haydi Dışarı’ çocuk festivalleriyle bu yıl içinde 10 farklı ülkede yaklaşık 7 bin 500 çocuğa ulaşmayı hedeflendiklerini de söyledi.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş (ortada), TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel (sağda) ile AKŞAM Ankara Haber Müdürü Lütfi Kaplan’ı (solda) ziyaret etti.


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