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  3. Türk Yıldızları tarafından hazırlanan Çanakkale klibi büyük ilgi gördü

Türk Yıldızları tarafından hazırlanan Çanakkale klibi büyük ilgi gördü

Türk Yıldızları tarafından hazırlanan Çanakkale klibi büyük ilgi gördü

Türk Yıldızları ekibi Çanakkale Kara Savaşlarının 104. Yılı nedeniyle iki gösteriye imza atarken hazırladıkları Çanakkale klibi ile de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetlerinin gurur kaynaklarından birisi olan tüm dünyada gökyüzüne Türk ismini yazan Türk Yıldızları 2019 gösteri programları dahilinde uçuşlarına devam ederken Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı nedeniyle bir klip hazırladı. Çanakkale'de yapılan gösteri ve öncesi hazırlıkların yer aldığı klipte şehitlikler, Abide, 57. Alay Şehitliği gibi görsellere de yer verildi. Klip yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni topladı.

İHA

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