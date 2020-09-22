Türk ve Yunan askeri yetkililer bugün 5'inci kez NATO'da bir araya gelecek

Türk ve Yunan askeri yetkililer "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı toplantı için bugün 5'inci kez Brüksel'deki NATO Karargahı’nda bir araya gelecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de olası çatışma riskini bertaraf etmeye yönelik NATO görüşmeleri sürüyor. Yetkililer saat 13.00'de Brüksel'de bir toplantı daha gerçekleştirecek.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN ARASINDAKİ TOPANLANTI 4 HAFTA ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Genel Sekreter Stoltenberg, iki NATO üyesinin kazara sıcak çatışmaya girmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini söylemiş, askeri yetkililer arasındaki teknik görüşmelerin Almanya arabulucuğundaki siyasi müzakerelere de katkı sağlamasını umduğunu açıklamıştı.