Türk ve Hollanda polisince çökertilen ve 2 ton 384 kilo eroinle yakalanan çetenin 16 üyesi tutuklandı

Türkiye, Kazakistan, Hollanda, Almanya ve Polonya'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 ton 284 kilogram eroin ele geçirilirken, 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türk ve Hollanda polisince gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ton 284 kilo eroin ele geçirildiğini açıklamasının ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyonlarla ilgili basın mensuplarına bilgi verildi.

Bilgilendirmeye göre; İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl uluslararası boyutta faaliyet gösteren bir uyuşturucu çetesinin varlığını tespit etti. Ekipler, 8 Mart 2019 günü Esenyurt'ta gerçekleştirdikleri bir operasyonla uyuşturucu çetesinin bir üyesini İran'dan Türkiye'ye getirdiği 55 kilo eroin ile yakaladı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE'DEN GEÇİREMEDİKLERİ UYUŞTURUCU İÇİN YENİ ROTA ÇİZDİLER

İlk operasyonun ardından soruşturmaya devam eden narkotik polisi, aynı çete üyelerinin Türkiye'den gerçekleştirmeye çalıştıkları sevkiyatı yoğun polis tedbirinden dolayı yapamadıklarını ve Türkiye'nin çevresindeki ülkeler üzerinden yeni bir sevkiyat rotası çizdiklerini belirledi. Çete üyelerinin İran'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Kırgızistan'da depoladıkları; ardından da sırasıyla Kazakistan, Rusya, Polonya ve Almanya güzergahını takip ederek Hollanda'ya götürmeye çalıştıkları anlaşıldı. Elde edilen bu bilgiler üzerine Narkotik Daire Başkanlığı, bu ülkeler ile iletişime geçerek soruşturmayı ortak yürütme kararı aldı.

ALMANYA VE HOLLANDA'DA İLK OPERASYON

Soruşturmanın ortak yürütüldüğü Avrupa ülkelerinden Hollanda'da polisin 31 Mayıs 2019 günü düzenlediği operasyonda 171 kilogram eroin ele geçirilirken, operasyonda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Almanya'da ise, yine 31 Mayıs 2019 günü polisin düzenlediği operasyonda 640 kilogram eroin ele geçirilirken, bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Almanya'da yapılan başka bir operasyonda ise 63 kilogram eroin ele geçirildi.

KAZAKİSTAN'DA 1 TON 105 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin ardından Narkotik Daire Başkanlığı, Kazakistan emniyeti ile iletişime geçerek, uyuşturucu çetesine ilişkin bilgi verdi. Kazakistan'da 2 Ekim 2019 günü düzenlenen operasyonda 1 ton 105 kilogram eroin ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

SON OPERASYON TÜRKİYE, HOLLANDA VE POLONYA'DA YAPILDI

Aynı soruşturmaya ilişkin 2 Mart günü Hollanda, Polonya ve Türkiye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polonya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 350 kilogram eroin ele geçirilirken, 3 çete üyesi tutuklandı. Hollanda'da düzenlenen baskınlarda ise, 4 çete üyesi gözaltına alınırken, bir de cinayet suçundan aranan şüpheli yakalandı. Türkiye'de düzenlenen operasyonlar ise İstanbul merkezli olarak Mardin ve Mersin'de gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 çete üyesi yakalanırken, 3 kişi tutuklandı.

TOPLAM BİLANÇO

Soruşturma kapsamında Türkiye, Kazakistan, Hollanda, Almanya ve Polonya'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 ton 284 kilogram eroin ele geçirilirken, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.