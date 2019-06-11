Türk Üssü'ne saldırmışlardı! 'Serhat' buldu 'Fırtına' vurdu

Saldırıdan sonra ‘Serhat’ olarak adlandırılan havan tespit radarı, teröristlerin atış yaptığı mevzileri buldu. Tel Rıfat içinde Şeyh İsa ve Minnag Havaalanı yakınlarındaki terör örgütü PYD/YPG mevzileri 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Fırtına vuruşları sonrası insansız hava araçlarından (İHA) mevzilerdeki teröristlerin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı da “Yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır. Şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” açıklaması yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta Hakurk bölgesinde karadan ve havadan yürüttüğü Pençe harekâtı da devam ediyor. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları Hakurk’ta tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarını vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede 24 mayın ve el yapımı patlayıcı ile 26 mağara ve sığınağın daha imha edildiğini duyurdu. Bakanlık cumartesi günü Pençe harekâtının iki haftalık bilançosuyla ilgili açıklamasında, 43 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini, teröristlere ait 74 mağara ve sığınağın da imha edildiğini bildirmişti.

(Hürriyet)