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  3. Türk şirket geliştirdi! Bu cihaz kıyafetleri virüsten temizliyor

Türk şirket geliştirdi! Bu cihaz kıyafetleri virüsten temizliyor

Türk şirket geliştirdi! Bu cihaz kıyafetleri virüsten temizliyor

Türk şirket GMG Savunma, koronavirüsün kıyafetler üzerindeki etkisini kırmaya yarayan özel bir dezenfeksiyon sistemi geliştirdi.

Cihazdan geçen kişilerin üzerine özel nozullar sayesinde pülverizasyon (sisleme) yöntemiyle dezenfektan püskürtülüyor. Kıyafetler üzerindeki virüs 40-45 saniyede temizleniyor. 

BİN KİŞİ İÇİN 5 LİTRE DEZENFEKTAN

GMG Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sarıkaya, yerli cihaz sayesinde 5 litrelik konsantre dezenfektanla yaklaşık bin kişinin dezenfekte edilebildiğini söyledi.

İHA


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