  • $7,8774
  • 9,4321
  • 453.501
  • 1294.58
  • Haberler
  • Güncel
  • Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat imzalandı
01 Aralık 2020 Salı 10:49 | Son Güncelleme:

Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat imzalandı

Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat imzalandı

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakatın imzalandığını açıkladı. MSB'den yapılan resmi açıklamada, "Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakatın imzalandığını açıkladı. MSB'den yapılan resmi açıklamada, "Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

<h3><span>Beştepe'de kritik toplantı</span></h3><h3>YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?</h3><p>Beştepe'de Başk

30 Kasım Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yeni kısıtlamaların detayları netleşti! İşte madde madde yeni kısıtlamalar

Görüntüler viral oldu: Atmosfere giren göktaşı geceyi adeta gündüze çevirdi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.