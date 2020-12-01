Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakatın imzalandığını açıkladı. MSB'den yapılan resmi açıklamada, "Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." denildi.

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