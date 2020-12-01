01 Aralık 2020 Salı 10:49 | Son Güncelleme:
Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat imzalandı
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakatın imzalandığını açıkladı. MSB'den yapılan resmi açıklamada, "Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakatın imzalandığını açıkladı. MSB'den yapılan resmi açıklamada, "Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanmış, mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.https://t.co/R8tka9SM7g— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2020