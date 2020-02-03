Türk polisinden videolu uyarı! 'Kurallara uy, yaşamı koru'

Ülkemizde araç sayısı gün geçtikçe çoğalıyor ve bunun yanında bilinçsiz sürücülerin de artması ve trafik kurallarına uymamak trafik kazalarını artırmaktadır. Trafik kazaları maddi hasarlara, geçici veya kalıcı sakatlanmalara ve daha kötüsü ölümlerle sonuçlanabilmektedir.. Sürücü, yaya, araç ve yol trafik kazalarına neden olabilmaktedir.

Türk Polis Teşkilatı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hem kendi can güvenlikleri için hem de başkalarının can güvenliği için hayati bir konu olduğu vurgulanmıştır.

Türk Polis Teşkilatı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Trafikte kurala uy, Yaşamı koru" ifadeleri yer almıştır.

İşte Türk Polis Teşkilatı'nın o paylaşımı;