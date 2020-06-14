"Türk ordusu Sirte ve Bingazi'yi ele geçirirse Libya'da oyunun kuralları değişir"

Star.com.tr'de yer alan haberde MK Bhadrakumar, Asia Times'da Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan son gelişmelerle ilgili çarpıcı bir analizde bulundu.

UMH, BÖLGESEL KONTROLÜNÜ İKİYE KATLADI

Yazıda Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'nin desteğiyle bölgesel kontrolünü ikiye katladığını belirtildi.

ABD VE NATO, RUSYA'NIN LİBYA'Kİ VARLIĞINDAN RAHATSIZ

Rusya'nın Libya'daki askeri üs kurma girişimlerinin ABD ve NATO'yu rahatsız ettiği vurgulanan yazıda Rusya'nın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin bölgedeki tarihsel üstünlüğüne meydan okuduğu ifade edildi.

SİRTE VE BİNGAZİ ELE GEÇİRİLİRSE LİBYA'DA OYUNUN KURALLARI DEĞİŞİR

Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana görülmemiş bir hareketle Türkiye'nin Akdeniz'i geçtiği belirtilen analizde "Türk silahlı kuvvetleri Sirte ve Bingazi'yi ele geçirirse, Libya'da ve bölgede oyunun kuralları olağanüstü şekilde değişir" ifadeleri yer aldı.