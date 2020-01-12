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  3. Türk mühendislerin ürettiği SAT botu DZKK'ya envantere girdi

Türk mühendislerin ürettiği SAT botu DZKK'ya envantere girdi

Türk mühendislerin ürettiği SAT botu DZKK'ya envantere girdi

Türk mühendislerin ürettiği radara yakalanmayan yeni SAT botu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Dünyanın en hızlısı olan bu SAT botunun ikincisinin ise bu yıl teslim edileceği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "SAT timlerimizin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması ve SAT timinin emniyetinin ateş desteği sağlanarak tesis edilmesi için Yonca-Onuk Tersanesi tarafından geliştirilen, yeni SAT botumuzun ilki 2019'un son günlerinde DZKK'ya teslim edildi. İkincisi bu yıl teslim edilecek" denildi.

TÜRK MÜHENDİSLER ÜRETTİ

DHA'daki habere göre Türk mühendisleri tarafından üretilen dünyanın en hızlı ve radara yakalanmayan Su Altı Taaruz (SAT) Timi botunun, Bitez açıkları ile Kardak kayalıkları arasındaki bölgede, göçmen kaçakçılığı ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk sularını ihlalini önlemede, ani müdahale görevi verildiği öğrenildi.


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