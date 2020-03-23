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  3. Türk Kızılayı'ndan bağış çağrısı! Korona kan stoklarını vurdu

Türk Kızılayı'ndan bağış çağrısı! Korona kan stoklarını vurdu

Türk Kızılayı'ndan bağış çağrısı! Korona kan stoklarını vurdu

Koronavirüs tehdidi, kan bağışlarını durma noktasına getirdi. Bağış çağrısında bulunan Kızılay Başkanı Kınık, “Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz. Merkezlerimizde tüm önlemler alındı” dedi.

Koronavirüs nedeniyle günlük kan bağışı ortalamasında yüzde 33’lük bir düşüş yaşandı. Bunun üzerine Türk Kızılayı halkı bilinçlendirmek için çalışma başlattı. Düzenli kan bağçılarına SMS göndererek “Kan dostum, kötü günleri hep beraber atlattık. Sana her zamankinden çok ihtiyacımız var. Stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakma. Kan merkezlerimizi ziyaret et” çağrısında bulunuyor. 

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Twitter’dan paylaştığı mesajla vatandaşlara bağış çağrısı yaptı.

BAĞIŞIKLIK ZAYIFLAMAZ

Kan bağışına dikkat çeken Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sosyal medyadan kan bağışçılarını bilinçlendirmek için paylaştığı videoda şunları söyledi: “Koronavirüs sebebiyle vatandaşlarımızda ‘Kan verirsem bağışıklığım düşer mi?’ şüphesi oluştu. Vatandaşlarımız tıbbi olarak gönül rahatlığıyla kan verebilir. Kan verdiğinizde bağışıklığınızda bir azalma olmuyor. Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz. Biz tüm merkezlerimizde önlemleri aldık.

CİDDİ SIKINTI YAŞARIZ

Korona salgını var diye hastanelerde kan ihtiyacı azalmıyor, lösemi hastası çocukların kan ihtiyaçları azalmıyor. Şu an stoklarımız var ama bu şekilde devam ederse ciddi bir kan sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Merkezlerimizde koronavirüse karşı tüm önlemlerimizi aldık.”


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