Türk Kızılayı'ndan bağış çağrısı! Korona kan stoklarını vurdu
Koronavirüs tehdidi, kan bağışlarını durma noktasına getirdi. Bağış çağrısında bulunan Kızılay Başkanı Kınık, “Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz. Merkezlerimizde tüm önlemler alındı” dedi.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Twitter’dan paylaştığı mesajla vatandaşlara bağış çağrısı yaptı.
BAĞIŞIKLIK ZAYIFLAMAZ
Kan bağışına dikkat çeken Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, sosyal medyadan kan bağışçılarını bilinçlendirmek için paylaştığı videoda şunları söyledi: “Koronavirüs sebebiyle vatandaşlarımızda ‘Kan verirsem bağışıklığım düşer mi?’ şüphesi oluştu. Vatandaşlarımız tıbbi olarak gönül rahatlığıyla kan verebilir. Kan verdiğinizde bağışıklığınızda bir azalma olmuyor. Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz. Biz tüm merkezlerimizde önlemleri aldık.
CİDDİ SIKINTI YAŞARIZ
Korona salgını var diye hastanelerde kan ihtiyacı azalmıyor, lösemi hastası çocukların kan ihtiyaçları azalmıyor. Şu an stoklarımız var ama bu şekilde devam ederse ciddi bir kan sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Merkezlerimizde koronavirüse karşı tüm önlemlerimizi aldık.”